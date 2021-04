Ritorna il campionato, ritorna anche in campo la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi oggi saranno ospiti del Sassuolo di Roberto De Zerbi. A pochi istanti dall’inizio del match ha parlato ai microfoni di ‘Roma TV’ Amadou Diawara, che ha commentato le ultime due sconfitte in Serie A: “Sicuramente non ci hanno fatto bene, noi siamo concentrati in campionato, la strada è ancora lunga e vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Condizione Diawara, dichiarazioni

Da poco più di un mesetto il guineano gioca con continuità, dopo lo stop per infortunio tra dicembre e gennaio: “Io mi sento bene e sto meglio, in settimana abbiamo preparato la partita per metterli in difficoltà. Dovremo mostrare quello che sappiamo fare“. In questa stagione l’ex giocatore di Napoli e Bologna ha segnato una sola rete, in campionato, e ha ricevuto due cartellini gialli, uno dei quali in Europa League. Il centrocampista, rispetto a Villar, riesce a dare più equilibrio alla squadra giallorossa.