La Roma pareggia 2-2 a Sassuolo con diverse recriminazioni: il tecnico Fonseca nel post partita svela le parole dette all’arbitro

Alla fine della partita odierna tra Sassuolo e Roma, a presentarsi ai microfoni di ‘Sky Sport’ è il tecnico giallorosso Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, deluso per aver subito gol nei minuti finali analizza così la partita:

-A questa roma cosa manca per riuscire a blindare i risultati?

“Penso che dal punto di vista tattico abbiamo fatto una buona partita. è stata aperta, con opportunità per le due squadre, siamo state in vantaggio e hanno pareggiato. Loro vogliono avere sempre l’iniziativa e l’hanno avuto. Non mi aspettavo di prendere il gol nel finale. Ma a volte succede e c’è da dargli il merito

-Ultimo treno Champions?

“No, continuiamo a lottare”

-Servirà una Roma diversa contro l’Ajax?

“No penso che la Roma ha fatto una buona partita”.

-È andato a parlare con l’arbitro Pairetto a fine partita, cosa gli ha detto?

“Gli ho detto che ha fatto una grande partita. Difficile per noi rinunciare a quella situazione, ma lui ha arbitrato bene”.

-Ha fatto delle scelte pensando all’Europa league? Smalling tornerà prima o poi?

“Vediamo come starà in questa settimana, sta recuperando bene e spero di averlo giovedì. Io ho scelto la migliore squadra per la partita. Abbiamo molti problemi, ma non ho pensato all’Ajax”.

-Solo una questione di assenze prendere due gol a partita?

“Abbiamo preso due gol in diverse partite, devo dire che questo secondo gol del Sassuolo è merito loro, ma non dobbiamo prendere gol quando siamo in vantaggio”.