Sassuolo-Roma è il match in calendario oggi per la 29esima giornata del campionato di serie A. Si gioca con inizio alle ore 15.

Turno prepasquale per i giallorossi di Paulo Fonseca, che devono cercare di portare a casa la vittoria per non perdere contatto con il gruppo di squadre che si giocheranno l’accesso alla prossima Champions League. Partita difficile, con assenze ancora pesanti in casa giallorossa come quelle di Ibanez e Villar squalificati. Che si aggiungono ai tanti infortunati, tra cui Smalling e Mkhitaryan. Anche il Sassuolo ha comunque delle assenze pesanti. I nazionali non saranno rischiati dopo il focolaio Covid, quindi non ci sarà Locatelli a centrocampo e nemmeno Caputo e Berardi davanti, che erano comunque acciaccati.

Il fischio d’inizio del match è programmato per le 15 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport SerieA (canale 202) e Sky Sport (canale 252). A commentare il match ci saranno Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. Sarà possibile seguirla anche in streaming con il servizio Sky Go riservato agli abbonati Sky, che consente di vederla tramite l’app su tablet, pc e smartphone. Altra opzione per seguire il match è registrarsi a Now Tv. Infine i metodi per chi non può seguire da tv o pc la partita, ovvero la radio su ‘Rai Radio1’.

Sassuolo-Roma, streaming e probabili formazioni (ore 15)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Maxime Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Mayoral.

Sassuolo-Roma streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.