Conclusa la sosta per le Nazionali è tempo di campionato, con la 29esima giornata della Serie A. La Roma sarà in scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi, quel De Zerbi che ‘perse’ la sfida contro Paulo Fonseca per la panchina della Roma. I giallorossi vorranno tornare alla vittoria dopo le sconfitte, entrambe per 2-0, contro Parma e Napoli, ma dovranno poi concentrarsi in una serie di tante partite tutte ravvicinate, visto che, essendo l’unica squadra ancora in corsa in Europa, giovedì ci sarà la trasferta olandese per affrontare l’Ajax nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. Tante le defezioni, sia da una parte che dall’altra. I neroverdi dovranno fare a meno dei Nazionali italiani che in via del tutto precauzionale non si sono allenati in questi giorni e non sono stati convocati da De Zerbi come già annunciato qualche giorno fa.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Roma

Nella Roma, invec, oltre agli infortunati Zaniolo, Mkhitaryan, Kumbulla e Smalling, si aggiungono gli squalificati Ibanez e Villar. I diffidati giallorossi sono Cristante, Veretout e Mancini. Quasi tutto confermato per Fonseca che davanti schiera Stephan El Shaarawy dal primo minuto e non Pedro. Insieme al faraone Carles Perez e Borja Mayoral. Nei tre di difesa c’è Rick Karsdorp, con Bruno Peres avanzato a destra e Spinazzola a sinistra. Al centro Pellegrini e Diawara.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Magnanelli, Maxime Lopez; Traore, Djuricic, Boga; Raspadori.

A disp.: Pegolo, Turati, Peluso, Piccinini, Saccani, Kyriakopoulos, Obiang, Artioli, Karamoko, Haraslin, Oddei.

All.: De Zerbi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Carles Perez, El Shaarawy; Borja Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Kumbulla, Santon, Calafiori, Reynolds, Veretout, Pastore, Pedro, Dzeko.

All.: Fonseca

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Vivenzi – Ranghetti

Quarto ufficiale: Prontera

Var: Aureliano

AVar: Preti