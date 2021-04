Vista la grossa difficoltà che la Roma in questo momento sta avendo in campionato, con la vittoria che manca da 3 partite, adesso tutti i fari per i giallorossi saranno accesi a partire da giovedì, quando saranno ospiti dell’Ajax nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. La prima delle due sfide con i lancieri è in programma alle ore 21 all’Amsterdam ArenA, mentre il ritorno allo Stadio Olimpico, una settimana più tardi, giovedì 15 aprile. Dal punto di vista della formazione potrebbe cambiare molto Paulo Fonseca, a partire da Edin Dzeko e Jordan Veretout, i quali entrambi torneranno dal primo minto. Il primo prenderà il posto di Borja Mayoral che sta vivendo un pessimo periodo, il secondo è tornato dall’infortunio ma dovrà recuperare la forma migliore. Da capire se ci sarà anche Chris Smalling.

Ajax-Roma, in dubbio l’ex

Per la squadra di Erik ten Hag, però, non sembrano arrivare buone notizie. I lancieri hanno giocato quest’oggi in Eredivisie, vincendo in casa dell’Heerenveen e consolidando il primato. Ma tra i pali non c’era il grande ex di giovedì, vale a dire Maarten Stekelenburg, ma il giovanissimo classe 2000 Kjell Scherpen, al suo debutto nel massimo campionato olandese. L’ex portiere giallorosso ha rimediato un problema al ginocchio nel riscaldamento della partita che avrebbe dovuto disputare titolare quest’oggi. Le sue condizioni dunque saranno valutate nei prossimi giorni, rimanendo in dubbio per la sfida di giovedì contro la Roma.