Calciomercato Roma, algoritmi avviati: i nomi per il post Fonseca

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ha avviato gli algoritmi. Ecco i nomi per il dopo Fonseca. Ma ci sono altre piste seguite.

il database imponente ha cominciato a lavorare. Gli algoritmi utilizzati da Tiago Pinto iniziano a sputare i primi nomi. Che portano però solamente all’estero. Ma c’è da dire che la cara vecchia Italia ha sempre sfornato degli ottimi allenatori. E allora la scelta del prossimo tecnico verrà ragionata più che affidata alla tecnologia e ai numeri. Certo, secondo la Gazzetta dello Sport, l’algoritmo ha dato i nomi di Nagelsmann e Amorin, due buoni tecnici. Ma ci sono tante valutazioni da fare.

La società giallorossa che sta seguendo da vicino la squadra dall’inizio della stagione, ha visto con i proprio occhi che nel massimo campionato italiano c’è gente giovane che riesce ad esprimere un buon calcio. Dando una precisa identità alla propria squadra. Ecco perché si guarda anche alla Serie A per cercare un tecnico che sia pronto a sostituire Fonseca. Oltre a Sarri – che rimane il favorito numero 1 – ci sono altri nomi sul taccuino di Pinto e di Friedkin, che in questa scelta opererà in prima linea.

Calciomercato Roma i nomi per la panchina

Il primo è quello di De Zerbi: il suo Sassuolo ieri, nonostante le assenze pesanti, ha strappato un punto ai giallorossi. Poi ci sarebbero anche Italiano e Juric. Il primo, allo Spezia, al debutto nella massima serie, è riuscito sicuramente con una rosa non eccelsa a tirare il massimo dai suoi giocatori. Ieri, per esempio, contro la Lazio, ha perso con un rigore discutibile negli istanti finali. Dopo una partita giocata con personalità, sempre alla ricerca alta del pallone, per togliere anche gli spazi ai centrocampisti biancocelesti. Una tattica che stava dando i suoi frutti.

Infine Juric, che continua a stupire con il suo Verona e sul quale diverse società in Italia avrebbero avviato i contatti. Anche lui potrebbe essere un nome da seguire e tenere d’occhio. La cosa certa è che la Roma si sta muovendo per andare a pescare il nuovo tecnico. Fonseca, ormai, è al capolinea.