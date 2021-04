Calciomercato Roma, per l’allenatore sirene dalla Premier

Il calciomercato della Roma vedrà la scelta più difficile da compiere al termine di questa stagione. Fonseca sarà confermato oppure no?

Le possibilità che il tecnico portoghese rimanga ancora sulla panchina dei giallorossi sembrano affievolirsi dopo le ultime prestazioni della squadra, scesa addirittura al settimo posto e dunque più lontana dal quarto che vorrebbe dire Champions League. E con essa anche rinnovo automatico per l’allenatore. Continuano invece ad essere sempre più insistenti le voci sull’arrivo di un nuovo allenatore. Non solo Allegri ma sopratutto Sarri, il tecnico che sembra il maggiore indiziato a prendere il posto di Fonseca nella capitale. Anche se non si escludono dei nomi a sorpresa.

Calciomercato Roma, Paulo Fonseca nel mirino del Crystal Palace

In ogni caso Paulo Fonseca difficilmente resterebbe disoccupato a lungo. L’allenatore portoghese ha diversi estimatori, sia in serie A che all’estero, dove si è parlato del Benfica e non solo. Secondo quanto riporta il “Daily Mail” in Inghilterra, per l’attuale tecnico della Roma ci sarebbe anche l’opportunità di allenare in Premier League. Il Crystal Palace avrebbe infatti inserito il suo nome nell’elenco dei possibili sostituti di Roy Hodgson, per il quale ancora non si è raggiunto l’accordo per il rinnovo. In caso di separazione dall’esperto tecnico, Fonseca sarebbe in lizza per la panchina insieme all’ex Chelsea Frank Lampard, Cooper e Dyche.