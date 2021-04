Calciomercato Roma, possibile occasione low cost in serie A

Potrebbe essere uno degli obiettivi del calciomercato della Roma nella prossima estate, vista l’opportunità che potrebbe proporsi per un top player della serie A.

Stiamo parlando di Josip Ilicic, centrocampista offensivo e attaccante dell’Atalanta. Un giocatore in grado di fare la differenza non solo nel nostro campionato ma anche in Europa. Nell’Atalanta di Gasperini non è più un titolare fisso, ma quando entra in campo spesso illumina il gioco con il suo talento. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, però, il calciatore avrebbe intenzione di cambiare aria.

LEGGI ANCHE –>Roma, il debito è monstre: i dettagli di una crisi incredibile

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, sarà rivoluzione tra i pali: tutti i movimenti

Calciomercato Roma, Ilicic può essere un’occasione per l’estate

L’allenatore Gasperini avrebbe dato anche il suo assenso alla cessione, a patto però che l’Atalanta blindi al più presto Muriel, attaccante colombiano strepitoso in questa stagione. Sulle tracce di Ilicic potrebbe esserci il Milan, pronto a prenderlo soprattutto se i rossoneri centreranno l’obiettivo della Champions League. Un piazzamento inseguito anche dalla Roma, anche se dopo le ultime gare le probabilità di ottenere il quarto posto sono diminuite. Il club giallorosso potrebbe anche prendere in considerazione l’ipotesi di investire sullo sloveno. Giocatore ormai 33enne, ma che potrebbe essere preso con una cifra decisamente esigua visto che ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Il prezzo del suo cartellino non supererebbe i 5 milioni di euro.