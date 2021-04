Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna: c’è il Real Madrid

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna. Ci sarebbe il Real Madrid sul giallorosso. I Blancos pronti a cambiare

Una bomba clamorosa arriva dalla Spagna. E riguarda in maniera diretta la Roma. I Blancos sarebbero pronti a cambiare e guardano con interesse il mercato italiano. Secondo il portale todofichajes.com infatti, la società del presidente Florentino Perez, per andare a sostituire Zidane, che sembra davvero alla fine di un ciclo, avrebbe messo gli occhi su Paulo Fonseca.

Il tecnico della Roma, dopo l’ennesima prestazione incolore di ieri, alla fine della stagione saluterà. Il quarto posto è lontano, e nemmeno una vittoria in Europa League lo salverà. Friedkin ha deciso in ogni caso di cambiare. Il portoghese sarà libero e si potrebbe accordare, e sarebbe davvero clamoroso, con il Real Madrid.

LEGGI ANCHE: Roma, contro l’Ajax si cambia: le possibili mosse di Fonseca

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro allenatore | Gli indizi che portano a Sarri – VIDEO

Calciomercato Roma, il Real Madrid vuole Fonseca

Una notizia incredibile, se si va a vedere il percorso che Fonseca sta facendo alla Roma. Certo, ci sono stati alcuni momenti in cui i giallorossi hanno fatto vedere una buona qualità nel gioco. Ma sono stati sicuramente rari in questi anni. E poi c’è quella spada di Damocle delle non vittorie contro le big. Un problema di mentalità più che di uomini. E questo potrebbe essere sicuramente un punto in meno per Fonseca.

Fatto sta che questa indiscrezione di mercato ha davvero qualcosa di clamoroso. Soprattutto in questo frangente storico, dove la Roma non riesce a cambiare marcia in campionato ed è riuscita ad uscire dalla zona Champions League con delle prestazioni incolore che hanno buttato nello sconforto dirigenza e tifosi. Soprattutto questi ultimi, dopo il pareggio di ieri, hanno chiesto in modo feroce l’esonero del tecnico.