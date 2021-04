Calciomercato Roma, parla l’ex collaboratore che spiega come la rosa dei giallorossi vada migliorata. E il nuovo allenatore potrebbe risultare decisivo.

Ha parlato a Tmw, Fabrizio Ferrari, l’ex collaborare di Maurizio Sarri. E lo ha fatto spiegando i pregi del tecnico che sembrerebbe essere vicino alla panchina della Roma nella prossima stagione. “E’ un profilo adatto alla Roma – ha spiegato – anche se in questo momento forse la rosa non è tanto appetibile. Lui viene dalla vittoria dell’Europa League al Chelsea e del campionato la Juventus. Avrebbe bisogno di un po’ di mercato per mettere veramente a punto le sue idee”.

Poi tesse le lodi al tecnico toscano: “Lui vede quello che gli altri non vedono. Ha lanciato tanti calciatori. Da Tognozzi, per esempio, che giocava in Eccellenza. E poi pensando al Napoli ha messo Mertens attaccante che ha segnato oltre 100 gol. E poi, pensiamo a Jorginho, che dopo 4 giornate ha preso il posto di Valdifiori e poi sta facendo un’importante carriera anche in Nazionale. Infine ha reso un muro Koulibaly. Sono questi gli elementi più importanti, al momento, che mi vengono in mente”.

Calciomercato Roma, Sarri riesce a gestire le pressioni

La piazza romana sicuramente non è una delle più semplice da affrontare. Una pressione costante, che potrebbe anche portare a perdere in alcuni momenti il bandolo della matassa. Ma secondo Ferrari, Sarri è riuscito già a gestire situazioni difficili: “Penso quando ha perso contro l’Atalanta e anche con la Roma di Spalletti. È andato avanti per la sua strada senza mai farsi condizionare. Sotto questo aspetto non vedo proprio nessun problema” ha concluso.

Un quadro generale dell’allenatore che è sempre più vicino, soprattutto dopo le ultime notizie uscite sul presunto incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri che ieri avrebbero visto la partita Torino-Juventus insieme in Toscana.