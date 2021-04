Roma, le ultime da Trigoria: l’emergenza non si placa

Per la Roma è già scattato il countdown per il prossimo grande appuntamento, il match di giovedì sera in Europa League contro l’Ajax di Ten Hag.

Sarà l’andata dei quarti di finale di un torneo nel quale la Roma spera di riuscire ad arrivare fino in fondo. In campionato la squadra di Fonseca si è allontanata dal quarto posto e dunque dal piazzamento in Champions League. Ecco perché l’Europa League rappresenta un cammino prioritario per far gioire i tifosi giallorossi, decisamente delusi dal rendimento in queste ultime settimane da parte di Pellegrini e compagni. Per la partita di giovedì Fonseca recupera delle pedine importanti. Saranno titolari infatti Ibanez, Veretout e Villar. Ma il nodo maggiore da sciogliere rimanere la difesa.

Roma, Smalling il vero dubbio da sciogliere: oggi si è allenato a parte

Ancora un allenamento individuale oggi per Smalling, così come per Mkhitaryan che però sarà senz’altro fuori dalla sfida di giovedì prossimo. Per il difensore inglese inizia una corsa contro il tempo per essere a disposizione di Fonseca per questo primo round contro l’Ajax. La sua esperienza a livello internazionale potrebbe essere molto importante in gare del genere. Con Ibanez e Mancini sicuri titolari, in caso di nuovo forfait da parte dell’ex centrale dello United sarebbe Cristante a completare il pacchetto arretrato della Roma.