La Roma è ancora l’unica squadra italiana in corsa nelle varie competizioni europee. I giallorossi, infatti, giovedì disputeranno la prima delle due gare contro l’Ajax di Erik ten Hag, all’Amsterdam ArenA, mentre il ritorno è previsto giovedì 15 aprile, una settimana dopo, sempre alle ore 21 allo Stadio Olimpico. I giallorossi però indirettamente ricevono dall’oltremanica una notizia importante in caso di qualificazione alle semifinali di Europa League. Le altre sfide dei quarti di finale sono Manchester United-Granada, Villarreal-Dinamo Zagabria e Arsenal-Slavia Praga.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, lo vuole Simeone | Sfida a 3 per l’attaccante

LEGGI ANCHE: Roma, tensione tra Fonseca e giocatori | Tutti i dettagli

Roma, lo United perde un pezzo

Come riportato da ‘as.com’, infatti il Manchester United ha perso fino al termine della stagione l’attaccante Anthony Martial. L’attaccante francese si è infortunato al ginocchio durante la sosta per le Nazionali, e proprio poco fa i Red Devils, tramite il suo tecnico Ole Gunnar Solskjær, hanno ufficializzato che il giocatore ha concluso anzitempo la sua stagione. A rischio sono dunque anche gli europei per il francese. Notizia che, come dicevamo prima, interessa anche alla Roma, la quale qualora dovesse eliminare l’Ajax se la potrebbe vedere proprio con il club inglese, che a loro volta dovranno battere il Granada.