Archiviata la trasferta di Sassuolo, dove la Roma ha ottenuto solamente un punto, adesso tutti i pensieri vanno sulla sfida di giovedì sera, quella contro l’Ajax e valida per la gara di andata dei quarti di finale di Europa League. Per i giallorossi questa mattina è arrivata una brutta notizia dall’infermeria, visto l’infortunio rimediato da Stephan El Shaarawy, che lo costringerà a saltare entrambi i match contro i lancieri, compreso quello di domenica contro il Bologna. Oltre al faraone Fonseca non potrà fare affidamente nemmento a Henrikh Mkhitaryan. Fonseca sarà obbligato a schierare Pedro sulla corsia alta di sinistra dietro a Dzeko. A destra, invece, Lorenzo Pellegrini è in vantaggio su Carles Perez.

Ajax-Roma, le ultime sui lancieri

Per quanto riguarda l’Ajax, invece, proprio ieri è arrivata l’infortunio dell’ex Maarten Stekelenburg. A proposito di questo il tecnico del club olandese, Erik ten Hag ha parlato della sua possibile presenza o meno: “Non so quanto sia grave il problema di Stekelenburg, vedremo nei prossimi giorni“. Però l’allenatore dei lancieri ne recupera uno, vale a dire Noussair Mazraoui, terzino destro classe ’97: “è sulla via del recupero, può iniziare ad allenarsi con il gruppo”, ha detto ten Hag. Al posto dell’estremo difensore, qualora non ce la dovesse fare, è pronto il giovane Kjell Scherpen, che già ieri in Eredivisie ha fatto il suo debutto.