Calciomercato Roma, anche una big inglese sul centrocampista

Nel prossimo calciomercato la Roma dovrà sicuramente darsi da fare per rinforzare una rosa che sembra necessitare di tasselli pure a centrocampo.

C’è un giocatore che i giallorossi starebbero seguendo con particolare attenzione, che milita nell’Eredivisie con la maglia dell’AZ Alkmaar. Stiamo parlando di Teun Koopmeiners, classe 1998, centrocampista moderno che ha avuto un rendimento davvero super in questa stagione. Pedina che potrebbe essere davvero importante e sulla quale si potrebbe fare un investimento per il futuro, considerando la giovane età e i margini di crescita. C’è però da sottolineare come per la Roma, nel caso, non sarà affatto facile arrivare al calciatore. La concorrenza cresce infatti con il passare dei giorni.

LEGGI ANCHE –>Roma, il debito è monstre: i dettagli di una crisi incredibile

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, sarà rivoluzione tra i pali: tutti i movimenti

Calciomercato Roma, il Liverpool piomba su Koopmeiners

Nei giorni scorsi proprio su Asromalive avevamo scritto del sempre più crescente interesse anche da parte di altri club per il mediano olandese, con Inter e Siviglia che lo seguono con attenzione. Ma ora ci sarebbe un’altra concorrente molto pericolosa per la Roma, ovvero il Liverpool di Klopp. In Inghilterra infatti sono diversi i rumors che vogliono Koopmeiners nel mirino dei Reds. Klopp infatti sta cercando un sostituto di Wjinaldum, che è in scadenza di contratto, e l’avrebbe individuato proprio nel connazionale centrocampista dell’Az. Che potrebbe essere “ingolosito” dall’opportunità di lavorare con l’allenatore tedesco in una delle squadre più forti del mondo.