La Roma continua ad essere alla ricerca di un bomber per la prossima stagione: ritorno di fiamma per l’attaccante pronto a lasciare il club

Stagione che continua a preoccupare quella della Roma, che da qui alla fine dovrà compiere una vera impresa per riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League. Il pareggio di sabato contro il Sassuolo ha evidenziato diverse lacune nella squadra di Paulo Fonseca, che più di tutti continua ad essere messo in discussione. Così in estate potrebbe partire una vera e propria rivoluzione, con diversi addii nella rosa giallorossa.

Tra questi, uno dei più certi è quello di Edin Dzeko, che non è riuscito a ricucire lo strappo creato con società e allenatore a gennaio. Così dopo sei stagioni il bosniaco lascerà la capitale e la società è alla ricerca di un erede.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, la sentenza: “Fonseca non può rimanere”

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, anche una big inglese sul centrocampista

Calciomercato Roma, Milik lascia il Marsiglia: occasione in attacco con Sarri

Meno di un anno fa, visto lo scorso slittamento del calciomercato, Arkadiusz Milik sembrava destinato a diventare un giocatore della Roma. Edin Dzeko era pronto a dire sì alla Juventus, e il bomber polacco dal Napoli sarebbe passato in giallorosso. Poi tutto saltò, ma la società romanista continua ad osservare con interesse il suo profilo.

L’occasione per portarlo nella capitale però potrebbe arrivare a giugno. Infatti, secondo ‘RMC Sport’, Milik a giugno vorrebbe lasciare l’attuale club, il Marsiglia. Così, qualora dovesse arrivare Maurizio Sarri alla Roma, allenatore che conosce bene l’attaccante, l’arrivo del polacco potrebbe essere un’ottima occasione da sfruttare. Questo perché certamente non resterà a Napoli, da dove è andato via non senza qualche polemica, così quella giallorossa potrebbe essere la meta giusta che accontenterebbe entrambe le parti. Il calciatore avrebbe un’ottima vetrina in cui giocare e mettersi in mostra, e la Roma troverebbe l’erede di Edin Dzeko a un costo non troppo elevato, intorno ai 10-15 milioni.