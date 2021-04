ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, sfida alle big in mediana: prezzo dimezzato

Non solo portiere e centravanti nei pensieri della Roma in ottica calciomercato. Alle prese con una stagione ricca di più bassi che alti, la dirigenza giallorossa sta provando a pianificare la prossima annata con una serie di incontri.

A tenere banco è, ovviamente, il reperimento di un nuovo allenatore, con Allegri e Sarri principali candidati all’eventuale sostituzione di Paulo Fonseca. Per quanto riguarda l’ex Juventus e Napoli, di recente ci sono stati incontri con gli agenti del tecnico, durante i quali si è parlato anche di alcuni giocatori.

LEGGI ANCHE –>Roma, il debito è monstre: i dettagli di una crisi incredibile

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, sarà rivoluzione tra i pali: tutti i movimenti

Calciomercato Roma, nel mirino c’è Zakaria

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, uno dei profili portati all’attenzione di Tiago Pinto è stato quello di Denis Zakaria. Rientrato a novembre dopo un lungo infortunio, il centrocampista in passato è stato valutato addirittura 50 milioni di euro dal Borussia Moenchengladbach, finendo anche sul taccuino di Liverpool e Manchester City. L’emergenza Covid, l’infortunio al ginocchio e un contratto in scadenza a giugno 2022 hanno però fatto crollare la valutazione del 24enne svizzero, che in estate potrebbe lasciare il club per 20 milioni di euro. Un prezzo decisamente interessante che ha provocato anche un ritorno di fiamma da parte di Atletico Madrid e Inter.

Nazionale svizzero, vanta già 31 presenze e tre gol con la squadra allenata dal commissario tecnico Vladimir Petkovic. Niente male per un ventiquattrenne. In estate Zakaria sarà molto probabilmente avversario proprio con la Svizzera della nazionale azzurra, sorteggiata nello stesso girone degli Europei.