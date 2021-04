La Roma di Paulo Fonseca sta smarrendo un po’ la via della vittoria, che in campionato manca da ben tre partite, dopo le due sconfitte contro Parma e Napoli e il pareggio di sabato scorso contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il tecnico portoghese dovrà attivare la modalità ‘Europa’, che è completamente differente a quella della Serie A. Giovedì, infatti, i giallorossi saranno ospiti dell’Ajax all’Amsterdam ArenA nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, e una settimana più tardi, il 15 aprile, saranno i lancieri di Erik ten Hag a venire allo Stadio Olimpico per la gara di ritorno.

Infortunio El Shaarawy, tegola per Fonseca

A tre giorni dalla prima delle due sfide, però, arriva una brutta tegola per Paulo Fonseca e la sua Roma. Infatti l’attaccante Stephan El Shaarawy ha rimediato una lesione al flessore destro e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Per il faranone saranno almeno 15 i giorni di stop che lo costringeranno così a saltare entrambe le due sfide di Europa League. Una vera e propria brutta notizia per i giallorossi che in quel reparto non avranno a disposizione nemmeno Henrikh Mkhitaryan, in dubbio per la gara di ritorno. Attacco tutto sulle spalle di due veterani come Pedro e Dzeko.