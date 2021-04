Roma, smentite le tensioni tra Fonseca e la squadra

Sono giorni molto importanti per la Roma di Paulo Fonseca, che giovedì sera sarà impegnata nel primo round di Europa League contro l’Ajax.

Gara d’andata in Olanda fondamentale per una Roma che vuole continuare nel suo cammino europeo. Nella giornata di ieri si sono diffuse delle voci riguardo l’allenamento giallorosso e di episodi di tensione tra i giocatori e l’allenatore Paulo Fonseca. La società capitolina però ha smentito l’episodio, dunque non ci sarebbe stato alcun attrito tra le parti a poche ore da una partita fondamentale per Dzeko e compagni.

Roma, la smentita sulle tensioni

“La Roma smentisce categoricamente le ricostruzioni relative a episodi di tensione nello spogliatoio che nella giornata di oggi avrebbero visto come protagonisti i calciatori giallorossi, l’allenatore Fonseca e il GM Tiago Pinto. Nessuna discussione prima della seduta di questa mattina alla ripresa degli allenamenti, ma come detto dal tecnico nel post-partita con il Sassuolo la volontà della società è quella di continuare a lottare su entrambi i fronti: campionato ed Europa League”. Questo è quanto pubblicato sull’Ansa nella serata di ieri. Oggi si riprende la preparazione in vista dell’Ajax. Con Smalling osservato speciale, si tenterà il recupero dell’inglese per questo primo round.