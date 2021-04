Il toto allenatore per il post Fonseca è iniziato. Il portoghese ormai sembrerebbe non avere più margini di una possibile conferma, e quindi permanenza, nella capitale. Adesso è lotta a due, o forse di più, per la panchina giallorossa. Il primo indiziato, il preferito che metterebbe davvero d’accordo tutti, è Massimiliano Allegri, ma arrivare al toscano non sarà semplice, anzi tutt’altro, nonostante la sua compagna Ambra Angiolini, romana e tifosa romanista, avrebbe dato il suo consenso. Potrebbe essere un vero e proprio duello Friedkin-Agnelli per accaparrarsi il tecnico livornese. Subito dopo, per la Roma, viene Maurizio Sarri, il quale, come il suo collega, gradirebbe volentieri la destinazione giallorossa.

Calciomercato Roma, l’agente conferma per la panchina

L’edizione odierna de ‘Il Romanista’, però, rivela come per quanto riguarda l’ex allenatore di Napoli e Chelsea, nonché ancora attuale campione d’Italia in carica con la Juventus, ci siano stati contatti indiretti, non approfonditi e non confermati dal suo procuratore, Fali Ramadani che, anzi, avrebbe fatto sapere che per il suo assistito non c’è una possibilità Roma perché il club giallorosso avrebbe scelto già Allegri. Certo è, che se anche dovesse essere una verità, dalla scelta all’accordo e poi alla firma ci passano tante cose in mezzo.