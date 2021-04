Calciomercato Roma, incontro con Allegri | Duello con la Juventus

Calciomercato Roma, la pista rimane ancora viva. Ma i giallorossi devono sbrigarsi se vogliono chiudere per il tecnico.

Trattativa con Allegri chiusa? Sembrerebbe proprio di no in questo momento. A spiegarlo, nella diretta di calciomercato.it, è il direttore della testata Eleonora Trotta, che sottolinea però che se la Roma vuole davvero portare nella Capitale l’ex tecnico della Juventus, deve sbrigarsi.

“I contatti ci sono dallo scorso settembre” conferma ancora. E la Juventus, ovviamente, rimane sullo sfondo pronta a portare l’attacco decisivo. Una trattativa che però rimane completamente aperta. Soprattutto perché il tecnico “non chiede né una squadra per lo scudetto e né 200 milioni da investire sul mercato” ha sottolineato ancora Trotta. Che poi, in un tweet, ha confermato un nuovo incontro tra Allegri e la società.

Calciomercato Roma, l’allenatore lo decidono i Friedkin

Qualcuno ha posto una domanda importante: chi decide il nuovo allenatore. Soprattutto pensando ad un possibile problema con Tiago Pinto. Il nuovo general manager giallorosso però non avrebbe voce in capitolo sulla scelta del nuovo tecnico: “Lo deciderà Ryan, quindi non ci sono possibilità che Pinto sia un problema per la scelta” ha svelato. L’unico dubbio, al momento, è la celerità della trattativa. Che non decolla in questo momento.

Servirebbe un cambio di passo. Un attacco decisivo che possa sicuramente mettere al muro Allegri che dovrebbe prendere una scelta in tempi brevi. Anche se, il livornese, non sembra così preoccupato. Vengono escluse tutte le piste estere e anche quella che potrebbe portare al Napoli o all’Inter, che non ci sarebbero mai state. Allegri quindi allenerà in Serie A. E siederà o sulla panchina giallorossa o su quella bianconera. Non ci sono altre vie d’uscita in questo vero e proprio intreccio di calciomercato. Un nodo che non si scioglierà fin quando non ci sarà una notizia ufficiale.