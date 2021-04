Si continua a lavorare in casa Roma per il futuro in panchina: arrivano conferme importanti su uno dei candidati

Il futuro della Roma è ancora tutto da scrivere, soprattutto per quanto riguarda la panchina. Infatti la conferma di Paulo Fonseca continua ad essere in forte dubbio visti gli attuali risultati che la squadra sta maturando. Il pari di Sassuolo ha scatenato ulteriori dubbi e critiche, che hanno messo ancora più in bilico la posizione del portoghese. Inoltre l’obiettivo Champions League, il principale di quest’anno, al momento è difficilmente raggiungibile e non garantirebbe all’attuale tecnico la permanenza nella capitale.

Tra i profili più volte accostati alla Roma c’è quello di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, che continua ad essere conteso proprio dalla sua ex squadra. A confermare però l’interesse giallorosso e le probabilità di un approdo nella capitale è l’ex calciatore Roberto Muzzi.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, colpo in Serie A | Prima il riscatto

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, allenatore e attaccante | Individuato il doppio colpo

Calciomercato Roma, Muzzi su Allegri: “Sceglierebbe la Roma”

Continuano ad essere con il fiato sospeso i tifosi della Roma, in apprensione per riuscire a capire quale sarà il futuro sulla panchina giallorossa. Sempre più difficile sembrerebbe essere la conferma di Paulo Fonseca, che anche con il raggiungimento della Champions League, che al momento sembrerebbe difficile, verrebbe messo alla porta.

In pole position per sostituire il portoghese sembrerebbe essere Massimiliano Allegri, sul quale arrivano ulteriori conferme. Infatti ai microfoni di CMIT TV di ‘Calciomercato.it’, Roberto Muzzi, ex calciatore e attuale direttore dell’area tecnica dell’Arezzo, afferma: “Allegri è ciò che servirebbe alla Roma, che saprebbe gestire l’ambiente. Lui penso che sceglierebbe i giallorossi per cambiare ambiente e vincere con loro. Con la Juventus invece ha già vinto. Tra le due sceglierebbe la Roma per avere nuovi simoli”. Dunque un’ulteriore conferma su quello che potrebbe essere il futuro del tecnico toscano, sempre più accostato all’approdo nella capitale.