Roma Allegri, le notizie continuano a rincorrersi, il livornese resta la prima scelta dei giallorossi, ma la situazione si complica

Il futuro di Paulo Fonseca appare ormai segnato, con l’addio alla panchina della Roma a fine stagione. Ormai da tempo, la dirigenza giallorossa ha iniziato il proprio casting per scegliere il prossimo allenatore romanista e i nomi che mettono d’accordo quasi tutti sono quelli di Massimiliano Allegri e di Maurizio Sarri. I contatti con il primo non sono mai terminati, ma le ultime vicissitudini in casa Juventus hanno creato una concorrenza concreta al club capitolino. L’incontro tra Agnelli e Max è stato confermato ormai da tutti, anche se la versione che trapela da Torino nega la visione del derby in compagnia e anche il pensiero di un esonero immediato di Pirlo. Arrivare all’ex Cagliari e Milan non sarà semplice, soprattutto secondo le ultime indiscrezioni riportate da ‘La Repubblica’.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Roma, incontro con Allegri | Duello con la Juventus

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Roma, la sentenza: “Fonseca non può rimanere”

Calciomercato Roma, Allegri è saltato: si scalda Sarri

Secondo il quotidiano, infatti, l’arrivo di Allegri in giallorosso sarebbe saltato proprio in prossimità dell’accordo finale. Stando a quanto riportato da Giulio Cardone, la trattativa si sarebbe arenata di fronte alle richieste dell’ex Juve, che avrebbe voluto rivoluzionare la rosa romanista. Alla luce di questo, la Roma avrebbe virato con decisione su Maurizio Sarri, entrando in forte concorrenza con il Napoli, che non disdegnerebbe un ritorno in azzurro dell’ex Chelsea.