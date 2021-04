Calciomercato Roma, svolta allenatore | Ritorno di fiamma in Serie A

Calciomercato Roma, c’è un ritorno di fiamma in Serie A per quanto riguarda la ricerca del nuovo tecnico. Pista riaperta.

Ci sarebbe un clamoroso ritorno di fiamma in Serie A per quanto riguarda il nuovo allenatore della Roma. Una pista aperta (che però rimane difficile) che potrebbe sparigliare le carte in tavola. Soprattutto se alla fine dovesse veramente andare in porto. Ne parla il Corriere dello Sport.

Tenendo presente che ormai l’avventura di Paulo Fonseca è al capolinea, Tiago Pinto sta cercando anche nella massima serie il possibile sostituto. E tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe anche Gasperini: cercato un paio di stagioni fa (sembrava davvero quasi tutto fatto) che poi decise di rimanere all’Atalanta iniziando così un percorso importante in queste ultime annate.

Calciomercato Roma, c’è Gasp all’orizzonte

Nell’ultimo periodo però le cose sono cambiate. Non sono mancate le frizioni all’interno dello spogliatoio bergamasco che hanno anche portato alla cessione nel mercato invernale di Gomez. I rapporti tra la proprietà e Gasperini sono ottimi – lui è rimaste a sedere sulla panchina nerazzurra – e non c’è la sensazione, in questo momento, che le cose possano cambiare da qui alla fine di giugno.

Ma tutto ovviamente può succedere, soprattutto se la Roma si presentasse da Gasperini con un’offerta importante sul piano economico ma soprattutto con un progetto che permetterebbe al tecnico di alzare l’asticella rispetto agli obiettivi che al momento ha con l’Atalanta. Ovviamente parliamo di una vittoria dello Scudetto – la Roma, puntellando il gruppo, può ambirci – che stuzzicherebbe l’idea di Gasperini. In Serie A però sarebbe anche un’altra la pista seguita. Quella che porta a Juric. Il trainer dell’Hellas Verona si sta guadagnando la possibilità, a suon di prestazioni e risultati, di allenare una grande. E la Roma è attenta.