Calciomercato Roma, c’è il sorpasso della Juventus? L’ex allenatore esce allo scoperto in un’intervista.

La corsa al nuovo allenatore ormai si può definire conclusa. O quasi. Arrivano nuove conferme che la Juventus, ormai, ha messo la freccia. Ed è pronta al grande rientro. Si è esposto, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, anche Giovanni Galeone: il mentore di Massimiliano Allegri. Aprendo la porta ad un ritorno alla società bianconera. Con buona pace per i colori giallorossi.

“Sicuro torna a giugno. Non mi ha detto dove e non voglio che me lo dica. Però l’ho sentito molto deciso” ha spiegato Galeone. Che poi ha parlato dei rapporti di Allegri con Agnelli: “Rapporti ottimi. Anche quando si sono lasciati con il presidente non c’erano stati attriti. Si sono sentiti anche l’anno scorso più volte, non si sono abbandonati completamente. Non so se il suo ritorno sia possibile e non so in quali condizioni. Ma non lo escluderei a priori. Se me lo avesse chiesto un anno fa l’avrei escluso. Ora no”.

Calciomercato Roma, Allegri si allontana

Si allontana, decisamente, la pista che avrebbe potuto portare Massimiliano Allegri sulla panchina della Roma. Si era capito qualcosa nelle ultime settimane, quando Pinto ha decisamene puntato su Maurizio Sarri. Adesso arrivano delle nuove conferme su questo punto. Con la Juventus pronta a riabbracciare il tecnico che l’ha portata ad un passo così dalla Champions League.

Con buona pace eventualmente per i tifosi della Roma. Che già sognavano di vedere Allegri sulla panchina giallorossa. Il livornese è stato l’unico in grado, in questo momento così sfortunato della stagione, a far scattare la scintilla della passione. Non è però ancora detta l’ultima parola, anzi: in queste settimane potrebbero arrivare altre novità e colpi di scena.