La Roma inizia a cercare rinforzi sul mercato per la prossima stagione e mette gli occhi su un portiere: ma prima il nodo riscatto va risolto

In estate la Roma verrà rivoluzionata nuovamente. Infatti i giallorossi stanno vivendo una stagione di alti e bassi che continua a preoccupare. L’obiettivo principale, la Champions League, sembrerebbe quasi sfumata dopo la partita pareggiata a Sassuolo, in cui non si sono sfruttati i passi falsi di Milan e Juventus. Ora la testa è all’Europa League di giovedì, quando di fronte ci sarà l’Ajax nell’andata dei quarti di finale. Nel frattempo però si lavora anche al calciomercato.

Uno dei ruoli sicuramente da rinforzare sarà quello del portiere. Infatti Pau Lopez continua a non convincere la Roma e quindi a giugno potrebbe lasciare la capitale. Quindi il nuovo obiettivo dei giallorossi sembrerebbe essere in Francia. Ma prima si aspetta la decisione sul riscatto.

Calciomercato Roma, interessa Lafont: prima la decisione sul riscatto dalla Fiorentina

La Roma è alla ricerca di un nuovo portiere per il prossimo anno. Sono diversi i profili seguiti in Italia dai giallorossi, da Musso, a Silvestri e Cragno, ma ci sono anche nomi attualmente all’estero. Infatti come riporta ‘La Nazione’ i giallorossi starebbero seguendo con interesse anche Alban Lafont. Il portiere al momento è in prestito al Nantes, dove ha giocato 31 partite e incassato 48 gol.

Però il suo cartellino è di proprietà della Fiorentina, ed entro il prossimo 30 aprile il club francese dovrà decidere se riscattarlo. Sicuramente così sarà e i viola incasseranno 8 milioni. Ma attenzione, la Fiorentina potrebbe decidere di contro-riscattare il portiere classe 1999 aggiungendo 4,5 milioni agli 8 del riscatto, dunque per un totale di 12,5 milioni. Dunque una situazione che prima deve risolversi tra i due club, e poi la Roma potrà decidere di inserirsi per cercare di strappare il portiere francese, che potrebbe diventare il prossimo titolare giallorosso per la stagione che verrà.