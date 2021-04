Da un portoghese ad un altro. Potrebbe essere questa la strada che porterà al nuovo allenatore della Roma. Se però da una parte i due italiani Allegri e Sarri sono i principali indiziati, dall’altra continuano ad uscire voci su altri possibili nomi. Il futuro di Paulo Fonseca sembra ormai essere scritto, con o senza Champions League il prossimo anno. Per questo il general manager Tiago Pinto sta vagliando tutte le possibili piste, tra colloqui, incontri e telefonate. Insomma tutti in lizza, ma alla fine ne vincerà solo uno.

Calciomercato Roma, spuntano altri due nomi

Come riportato dall’esperto di calciomercato Paolo Bargiggia, tra i tanti nomi in lizza ce ne sarebbero anche molti altri, facendo emergere, dunque, anche diversità di pensiero tra Tiago Pinto e Guido Fienga. Il primo preferirebbe un nome straniero, con Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, tra i papabili. Il problema è che di mezzo c’è il Bayern, che l’allenatore tedesco mette al primo posto. Poi le altre due opzioni del direttore generale dell’area sportiva sarebbero Bruno Lage, ex tecnico del Benfica in questo momento svincolato, e Leandro Jardim ex allenatore del Monaco. Quest’ultimo, però, è assistito da Jorge Mendes, pertanto non è vicino ai contatti di Pinto.