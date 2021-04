Calciomercato Roma, futuro allenatore | No al rinnovo, contatti avviati

Calciomercato Roma, Tiago Pinto sfoglia la margherita alla ricerca del nuovo allenatore. I contatti sono già stati avviati.

Tiago Pinto è alla ricerca del nuovo allenatore giallorosso. Fonseca è al muro e ormai alla fine della stagione sarà addio. Dopo un avvio importante, in campionato le cose sono precipitate. Fuori dalla zona Champions League, che adesso si può raggiungere verosimilmente soltanto in un modo, cercando di portare a casa l’Europa League, anche se il prossimo scoglio, l’Ajax, sarà difficile da superare.

Secondo il Corriere dello Sport Pinto avrebbe avviato nuovamente i contatti con il suo connazionale: parliamo di Sergio Conceicao, che fino al momento ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo presentate dal Porto. Anche l’ex esterno della Lazio e dell’Inter va in scadenza. Ma avrebbe chiesto a Pinto di temporeggiare. Ha un quarto di finale di Champions League da giocarsi contro il Chelsea dopo aver eliminato la Juventus. Però le parti si sono riavvicinate dopo qualche settimana fredda.

Calciomercato Roma, Conceicao pista concreta

I due si conoscono, e anche bene. Si sono già affrontati diverse volte in Portogallo. E i rapporti sono buoni per non dire ottimi. Conceicao non ha paura del suo passato alla Lazio. Sa che i professionisti guardano solo avanti e non ha minimamente chiuso la porta. Anzi ha ringraziato rinviando ogni incontro più in avanti. Quando ormai i giochi saranno fatti. È tentato dall’esperienza in Italia come tecnico, dopo aver vissuto anni importanti come calciatore.

Sempre in Portogallo sembra un po’ più diretto Amorim, l’allenatore dello Sporting Lisbona che tanto bene sta facendo in questa stagione. I contatti, ripetiamo avviati con Conceicao, mettono davanti l’attuale tecnico del Porto in questa possibile corsa a due. Ma Pinto segue anche altre piste. E solamente alla fine, insieme a Friedkin, deciderà chi, il prossimo campionato, dovrà sedersi sulla panchina giallorossa.