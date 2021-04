Settimana importante per la Roma di Paulo Fonseca che sta vedendo andare via le squadre che la prededono in campionato, scivolando così al settimo posto. Tra poco più di 48 ore ci sarà il delicato match contro l’Ajax, in programma giovedì sera alle ore 21 all’Amsterdam Arena e valido per la gara di andata dei quarti di finale di Europa League. In casa capitolina, però, tiene banco anche il futuro del tecnico portoghese, che sembra davvero molto vicino all’addio al termine di questa stagione, a prescindere dal risultato sportivo che otterrà. Dovranno essere fatte molte scelte, in primis il tecnico, poi l’attaccante.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Repubblica: “Allegri è saltato, ecco perché”

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, sorpasso Juventus? L’ex allenatore esce allo scoperto

Calciomercato Roma, combo allenatore attaccante

A proposito di questo, secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport‘ Paolo Assogna, tramite il proprio profilo Twitter, la Roma avrebbe individuato il doppio colpo dal quale ripartire. Come vi avevamo già scritto nei giorni scorsi, prima l’allenatore e poi subito dopo il futuro di Edin Dzeko, dal quale deriverà, nel caso, la scelta del suo sostituto. Dal Tweet viene riportato come i due obiettivi principali sono Maurizio Sarri sulla panchina e Andrea Belotti per l’attacco. Il ‘gallo’, che spegnerà 28 candeline a dicembre, andrà dunque a sostituire il bosniaco come punta.