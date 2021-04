La Roma domenica pomeriggio affronterà il Bologna e arrivano due novità dall’infermeria: una buona e una cattiva

Roma che torna agli impegni ravvicinati. Infatti dopo il pareggio di sabato contro il Sassuolo, con i giallorossi raggiunti nei minuti finali, si prepara la partita di Europa League contro l’Ajax. Giovedì infatti si vola in Olanda, dove si disputerà l’andata dei quarti di finale. Proseguire nella competizione per la Roma sarà fondamentale, perché oltre al blasone della competizione, arrivare fino in fondo è una delle due strade che può portare alla qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo la partita contro i ‘Lancieri’ però, la squadra di Fonseca sarà subito impegnata domenica alle 18 contro il Bologna. La squadra di Sinisa Mihajlovic arriva dalla sconfitta di misura contro l’Inter, ma contro la Roma recupererà un giocatore fondamentale. Ma ne perderà un altro importante per infortunio.

Verso Roma-Bologna, Mihajlovic perde Medel ma recupera Skorupski in porta

In casa Roma ci si prepara al tour de force delle prossime due settimane. Infatti tra due giorni i giallorossi incontreranno l’Ajax nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Dopo di che allo Stadio Olimpico, domenica alle 18, arriverà il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

La squadra rossoblu però perde un calciatore importante per la prossima sfida di campionato e non solo. Infatti nel comunicato ufficiale condiviso sul sito del club si rende noto l’infortunio di Gary Medel. Il comunicato recita: “Gli esami cui è stato sottoposto Gary Medel evidenziano una lesione di primo grado del soleo destro, con tempi di recupero di circa un mese”. Ma per Mihajlovic arrivano oggi anche importanti notizie per quanto riguarda la porta. Infatti l’estremo difensore Lukasz Skorupski è risultato finalmente negativo al Covid. Dunque il portiere potrà essere a disposizione per giocare contro la sua ex squadra domenica.