Ajax-Roma, i convocati giallorossi: Fonseca chiama due giovani

Ajax-Roma si avvicina sempre più, mancano davvero poche ore al primo round dei giallorossi di Fonseca nei quarti di finale di Europa League.

Arrivare in fondo a questo torneo è una delle priorità della Roma, visto e considerato anche che la conquista del quarto posto in campionato è diventata più complicata dopo gli ultimi passi falsi. Fonseca deve fare i conti però con i problemi legati all’infermeria e anche all’assenza di Karsdorp. Il laterale destro infatti è squalificato per un turno e dunque non potrà partecipare alla trasferta nella sua Olanda. Qualche dubbio ancora da sciogliere relativo alla formazione, anche se le scelte sono limitate in alcuni ruoli. L’obiettivo è quello di riuscire a strappare un risultato positivo per poi giocarsi tutto nel match di ritorno dell’Olimpico.

Ajax-Roma, i convocati di Fonseca

Sono venti i calciatori convocati da Fonseca e – come preannunciato – non ci sono Smalling e Mkhitaryan. Non hanno recuperato in tempo e dunque non sono stati inseriti nell’elenco, dove ci sono i giovani Ciervo e Milanese. Nella formazione ci sarà Cristante ancora in difesa, a centrocampo dovrebbe essere rilanciato Veretout dall’inizio. In attacco Dzeko è favorito su Mayoral.

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori: Ibanez, Santon, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Milanese.

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Carles Perez.