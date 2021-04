Calciomercato Roma, Allegri ha già detto sì | Triplo addio

Calciomercato Roma, sono ore frenetiche per quanto riguarda i movimenti degli allenatori per la prossima stagione.

Si allontana il sogno di molti tifosi. Ed è evidente che la prossima destinazione, al momento, può essere solamente la Juventus. Secondo Dagospia infatti non ci sono più dubbi. In caso di fallimento di Andrea Pirlo è pronto il clamoroso ritorno. Che riguarda ovviamente Massimiliano Allegri.

“Se la Juve fallisce Andrea Pirlo ha il destino segnato. E con lui anche Nedved e Paratici“, scrive il sito che riesce molto spesso ad avere anteprime e retroscena. Ma va oltre. Perché se ormai è risaputo che Allegri e Agnelli hanno avuto un incontro, ci sarebbe un altro “problema” per i sogni della Roma. Sarebbe intervenuto anche chi, della Juventus, decide tutte le sorti da moltissimi anni.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro Belotti: cosa dicono le quote

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro allenatore | Ritorno a sorpresa

Calciomercato Roma, pronto l’accordo

Sempre secondo Dagospia infatti, ci sarebbe stata “una cordiale telefonata con John Elkann. E l’allenatore livornese avrebbe dato la sua disponibilità al ritorno ma solamente alla fine della stagione, visto che non ama prendere le squadre in corsa”. Un’indiscrezione che se venisse confermata chiuderebbe tutte le porte di un possibile arrivo di Allegri alla Roma per sedersi sulla panchina giallorossa al posto di Paulo Fonseca, ormai agli ultimi mesi nella Capitale.

Di conseguenza Tiago Pinto dovrebbe cambiare strategia, cercando di chiudere in fretta per Maurizio Sarri, oppure aspettare al termine della stagione per capire se ci sono possibilità per Gasperini e Juric (in Italia) o Nagelsmann e Conceicao (all’estero). Rimane però, in questo momento, la sensazione che il vero colpo che avrebbe potuto portare Friedkin da quando è alla guida dei giallorossi, sia sfumato del tutto. Allegri sarebbe stato certamente un grande regalo per i tifosi della Roma.