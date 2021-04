Calciomercato Roma, futuro Belotti: cosa dicono le quote

Nel prossimo calciomercato della Roma la priorità della società giallorossa sembra essere quella di arrivare ad un centravanti di grande spessore.

Uno dei nomi caldi come erede di Edin Dzeko in casa Roma è quello di Belotti, bomber del Torino e della nazionale italiana. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, visto che puntualmente finisce da anni in doppia cifra nella classifica dei cannonieri. Ha il contratto con il Toro in scadenza a giugno 2022 e in caso di mancato rinnovo i granata lo cederanno già quest’estate per ricavare il maggior introito possibile e scongiurare il rischio di perderlo a parametro zero. E del suo futuro se ne stanno occupando anche i bookmaker.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, obiettivo in attacco: rifiutata l’offerta della concorrenza

LEGGI ANCHE —>Roma, girandola dei portieri: salta lo scambio

Calciomercato Roma, le quote indicano Belotti più vicino al Milan

Come riporta infatti Agipronews, il duello per Andrea Belotti stando alle quote al momento sembra circoscriversi attorno a due possibilità. Ovvero Milan e Roma. Secondo le quote Snai, nel caso il cui il “Gallo” non rimarrà al Torino, sono i rossoneri ad avere le maggiori chance per accaparrarselo. Il suo passaggio al Milan è infatti quotato 2.50. Tuttavia l’ipotesi Roma non è poi così lontana. Belotti in giallorosso è infatti quotato 3.00, e del resto sarebbe senz’altro un profilo gradito anche dalla tifoseria. In serie A vengono quotate anche altre due squadre, come il Napoli (7.50) e Atalanta (15). Ipotesi che al momento sembrano però essere remote.