Calciomercato Roma, giallorossi snobbati | Voglia di Bundesliga

Calciomercato Roma, l’esterno chiude le porte ad un possibile ritorno. Vuole rimanere lontano dai colori giallorossi

Non ne ha fatto mistero in precedenza, e nemmeno adesso. Non vuole tornare a Roma l’esterno giallorosso in prestito. E, in un’intervista rilasciata al quotidiano olandese Algemeen Dagblad, ha parlato chiaramente ammesso di voler accogliere il suo connazionale che nella prossima stagione vestirà la maglia del Lipsia.

Parliamo di Justin Kluivert, che in estate è volato in Germania. Dopo un inizio di stagione sicuramente importante, ha subito una flessione. Che ne ha messo a rischio il riscatto. I tedeschi vorrebbero chiudere per 10 milioni e non spendere oltre. Ma senza dubbio rimangono al momento poco convinti della fattibilità dell’affare. Si deciderà tutto nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, Kluivert tesse le lodi al Lipsia

“Abbiamo un ottimo spirito di squadra. Sarebbe bello mostrare a Brian Brobbey -l’acquisto del Lipsia – come funzionano qui le cose e non farlo sentire come l’unico olandese della squadra” ha dichiarato Kluivert, chiudendo così ogni possibilità, almeno da parte sua, di un ritorno alla Roma alla fine della stagione. Quando il prestito sarà finito e per forza di cose una decisione dovrà essere presa.

In ogni caso, difficilmente Tiago Pinto lo farà rimanere nella rosa, soprattutto dopo queste dichiarazioni che mettono in evidenza la sua intenzione. Quella intanto, se possibile, di rimanere alle dipendenze del Lipsia. Ma anche se così non fosse, di cambiare in maniera definitiva aria e non rimanere a Trigoria. Alla Roma, ovviamente, sperano che la società tedesca prenda in mano la situazione e soprattutto il cartellino di Kluivert. Così da avere la prossima estate un elemento in meno da piazzare sul mercato. In questo momento difficile per chiunque è difficile trovare una squadra.