La Roma è alla ricerca di un bomber per la prossima stagione e punta il mirino in Inghilterra: club disposto a venderlo ma folta concorrenza

Una Roma da ricostruire quella della prossima stagione. Infatti i giallorossi nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbero subire una vera e propria rivoluzione. Allenatore, portiere, difesa e attacco, ogni reparto va sistemato per cercare di tornare competitivi e soprattutto tornare in Champions League, cosa che quest’anno sembra essere difficile ormai. Tra i reparti più urgenti da migliorare c’è l’attacco, con Edin Dzeko verso l’addio definitivo alla capitale.

Dopo sei stagioni in giallorosso, diventando anche capitano, il bosniaco dovrebbe lasciare la Roma, non essendo riuscito a ricucire i rapporti con la società dopo i fatti dello scorso gennaio. Così Tiago Pinto e la società giallorossa sono al lavoro per trovare un degno erede, guardando con attenzione in Premier League. Ma la concorrenza è folta.

Calciomercato Roma, Arsenal pronto a sacrificare Lacazette: concorrenza da tre top club europei

Parte la ricerca della Roma di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Il bomber che i giallorossi stanno cercando dovrà essere un degno erede di Edin Dzeko, ormai con le valigie pronte per lasciare la capitale.

Così tra i vari profili osservati da Tiago Pinto e la società c’è anche quello di Alexandre Lacazette, attaccante dell’Arsenal che in questa stagione ha collezionato 35 presenze, mettendo a segno 13 gol e 3 assist, ma rimanendo sempre all’ombra di Aubameyang. Così, secondo quanto riportato da ’90min.com’, i ‘Gunners’ sarebbero pronti a sacrificare l’attaccante francese sul mercato per incassare soldi da reinvestire su una squadra da rifondare, nonostante le continue dichiarazioni del tecnico Arteta, che vorrebbe trattenere il giocatore. Oltre alla Roma però, sulle tracce dell’attaccante dell’Arsenal continua ad esserci l’interesse di Inter, Atletico Madrid e Siviglia. Dunque una concorrenza folta e difficile da battere, ma la Roma potrebbe giocare bene le sue carte.