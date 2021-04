Buone notizie per la Roma, poiché uno dei bomber nella lista degli osservati rifiuta una delle pretendenti in corsa: aumentano le speranze

Roma alla ricerca di diversi profili che nella prossima sessione di calciomercato possano dare il via alla rivoluzione nella rosa. Infatti a giugno inizieranno le grandi manovre per cercare di invertire il cammino di questa stagione, che vede la squadra di Fonseca essere al settimo posto in Serie A, con l’obiettivo Champions League sempre più lontano. Così a fine stagione potrebbe arrivare una grande rivoluzione che partirà dall’allenatore fino agli interpreti in campo.

A lasciare la Roma sarà molto probabilmente Edin Dzeko, il cui rapporto con la società è arrivato al capolinea. Per sostituirlo i giallorossi stanno osservando diversi profili, tra cui quello di Arkadiusz Milik. Sul bomber attualmente al Marsiglia ci sono diversi club. Ma il calciatore polacco rifiuta una destinazione.

Calciomercato Roma, obiettivo Milik: Siviglia fuori dalle concorrenti

Tra Arkadiusz Milik e la Roma i destini continuano ad incrociarsi, senza però mai incontrarsi seriamente. Infatti nella scorsa sessione estiva di calciomercato il bomber polacco fu molto vicino all’approdo nella capitale, ma poi a causa della mancata partenza di Edin Dzeko tutto saltò e rimase al Napoli come separato in casa. Ora Milik si trova al Marsiglia, dove si è traferito in estate, ma sembrerebbe già pronto a partire.

Infatti nel suo contratto ci sarebbe una clausola da 12 milioni di euro per lasciare il club francese in caso di mancato raggiungimento della Champions League. Oltre alla Roma sulle sue tracce ci sono molte squadre, come Juventus, Siviglia e Atletico Madrid, ma una di queste sarebbe stata rifiutata. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, il Siviglia non potrebbe offrire l’ingaggio richiesto al polacco e dunque l’opzione ‘Palanganas’ sarebbe ormai difficile da concretizzarsi. Una concorrente in meno per la Roma, che dovrà comunque lottare per l’attaccante ex Napoli.