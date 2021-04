La Roma è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione: quattro i nomi che continuano ad essere osservati, ma uno scambio si complica

La stagione ancora non è finita, ma si iniziano a tirare le somme in casa Roma. Infatti la società giallorossa è già al lavoro per capire quali sono i ruoli per cui intervenire nella prossima finestra estiva di calciomercato. Uno di questi è certamente la porta, dove in uscita c’è sia Pau Lopez, che potrebbe tornare in Spagna, che Antonio Mirante, in scadenza a giugno con il club.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe crearsi una vera e propria girandola di portieri in Serie A. Il nome che al momento sembra più vicino alla Roma è quello di Juan Musso, portiere dell’Udinese per cui i giallorossi sarebbero pronti a mettere sul piatto Diawara, per uno scambio dal valore di 20 milioni. Ma i Friulani ne chiedono almeno 25. I contatti però sono ben avviati, anche se c’è ancora la concorrenza dell’Atalanta.

Calciomercato Roma, non solo Musso per la porta: si valutano altri tre profili

Porte girevoli in Serie A. Infatti non solo la Roma è pronta a cambiare il proprio estremo difensore nella prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Atalanta mette gli occhi su Juan Musso, portiere conteso anche dalla Roma, mettendo alla porta Pierluigi Gollini. Anche il portiere della ‘Dea’ infatti potrebbe rientrare nei piani dei giallorossi.

Nel frattempo la società romanista continua ad osservare con interesse anche Marco Silvestri, portiere del Verona che sarebbe disposto anche a non essere il titolare in giallorosso come in un altro top club. Infine Alessio Cragno, portiere del Cagliari che deve ancora capire quale sarà il proprio futuro, per il quale sarà fondamentale prima raggiungere la salvezza con i sardi. Sulle sue tracce oltre alla Roma c’è anche la Fiorentina, che sta ragionando sul futuro di Dragowski.