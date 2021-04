Calciomercato Roma, svolta a destra | Riscatto difficile

Il calciomercato della Roma in estate non vedrà solo acquisti e cessioni. I giallorossi saranno impegnati anche a piazzare i giocatori che non rientrano nei piani del club.

Uno di questi è Alessandro Florenzi, che oggi non scenderà in campo con il Psg nei quarti di finale di Champions League perchè positivo al Covid. Non ci sono dubbi però sul fatto che il laterale destro sia tenuto in grande considerazione dall’allenatore Pochettino. Le possibilità che torni nella capitale sono davvero poche, il suo futuro sembra lontano dall’Italia e del resto il Psg ha l’opportunità di riscattarlo. Anche se potrebbero aprirsi anche altri scenari.

Calciomercato Roma, il Psg vira su Bellerin come terzino destro

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, ci sarebbe un’asta in vista per il difensore dell’Arsenal Bellerin. Il terzino destro infatti avrebbe ottenuto il via libera per lasciare i Gunners e sono diversi i club interessati al suo cartellino, valutato attorno i 20-25 milioni di euro. Non solo la Juventus, ma anche il Barcellona e il Psg. E proprio l’interesse del club transalpino potrebbe far pensare ad un cambio di rotta su Florenzi. Il Psg ha l’opportunità di riscattare l’ex capitano della Roma per 9 milioni di euro, una somma decisamente interessante. L’interesse per Bellerin potrebbe far diminuire le possibilità che ciò avvenga, anche se non è nemmeno da escludere che un grande club come quello parigino possa prendere entrambi, considerati i tanti impegni stagionali.