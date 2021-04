Calciomercato Roma, futuro allenatore | Ritorno a sorpresa

Il calciomercato della Roma continua ad essere un argomento importante del futuro, soprattutto per quanto riguarda la scelta dell’allenatore.

Perché, banale dirlo, è dal nome di chi guiderà la Roma nella prossima stagione che deriveranno anche le mosse di mercato del club giallorosso. Chiamato senza dubbio ad assecondare le richieste tecniche dell’allenatore. Le probabilità che si arrivi al rinnovo con Paulo Fonseca sono ormai basse e sono tanti del resto i nomi che nel corso degli ultimi mesi sono stati accostati ai giallorossi. Da Allegri a Nagelsmann, da Juric a Maurizio Sarri. E proprio riguardo l’allenatore ex Napoli potrebbe esserci delle novità a breve.

Calciomercato Roma, Sarri potrebbe tornare subito sulla panchina della Juventus

Secondo infatti quanto riporta il sito Lebombedivlad, ci sarebbe una clamorosa indiscrezione riguardo Sarri, uno dei possibili futuri allenatori della Roma. Attualmente senza panchina perchè legato da contratto ancora alla Juventus, Sarri potrebbe essere proprio richiamato dalla società bianconera in questo finale di stagione qualora arrivassero altri risultati negativi. Nel caso in cui la società bianconera dia il benservito a Pirlo ecco allora che prenderebbe in considerazione l’ipotesi di richiamare il suo ex allenatore, facendogli guidare la squadra per questo finale di torneo e anche per la prossima stagione. Difficilmente infatti i bianconeri, anche per motivi economici, ingaggerebbero un altro allenatore al posto di Pirlo.