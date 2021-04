Calciomercato Roma, erede Dzeko | Tripla sfida col Milan

Il calciomercato della Roma in estate vedrà senz’altro i giallorossi alla ricerca di una nuova punta che garantisca almeno venti gol in campionato.

Il futuro degli attuali due centravanti che sono in rosa è infatti tutto da capire. Edin Dzeko sembra ormai destinato a lasciare la maglia giallorossa, con la quale negli ultimi anni ha scritto delle pagine importanti di storia. E’ diventato uno dei migliori marcatori della Roma ma ora per lui sembra arrivato il momento dell’addio. Discorso diverso invece per Borja Mayoral, che dovrebbe essere riscattato dal Real Madrid. Del resto il rendimento dell’attaccante spagnolo, seppur tra alti e bassi, è stato comunque finora positivo. Arriverà comunque una nuova punta, dal profilo ben definito: giovane, forte fisicamente, predatore dell’area di rigore.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, obiettivo in attacco: rifiutata l’offerta della concorrenza

LEGGI ANCHE —>Roma, girandola dei portieri: salta lo scambio

Calciomercato Roma, dopo Belotti e Edouard il Milan punta pure Vlahovic

Tutte caratteristiche che portano dritte a Dusan Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina, seppur giovanissimo, si sta mettendo in luce in questo campionato a suon di gol e belle prestazioni. E’ cresciuto tantissimo e sulle sue tracce adesso ci sono tante squadre. Bisognerà fare i conti però con la volontà della Fiorentina, che non lo lascerà partire per meno di 40 milioni. La Roma segue ormai Vlahovic da tempo, ma oltre ai club di Premier League ora deve fare i conti – come scrive il Corriere dello Sport – anche con il Milan. I rossoneri infatti cercano l’erede di Ibrahimovic e l’avrebbero individuato. Proprio Ibra potrebbe essere la chiave per convincere il calciatore, che ha nello svedese uno dei suoi idoli. Il Milan però difficilmente potrebbe mettere sul piatto la somma richiesta da Commisso per il calciatore. I rossoneri hanno una “sfida” aperta con la Roma anche per altri due potenziali obiettivi, ovvero Belotti del Torino e Edouard del Celtic Glasgow.