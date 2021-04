La partita contro l’Ajax, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, è sempre più vicina. Una sfida di fondamentale importanza per continuare a sognare un trofeo e anche l’automatica qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo però c’è da pianificare il futuro, perché ancora una volta il rendimento della squadra in Serie A è stato al di sotto delle aspettative.

Da decidere c’è soprattutto l’allenatore a cui affidare il rilancio. In Italia la volata è a due tra Sarri e Allegri, ma secondo le quote dei bookmaker solo uno dei due è ancora in corsa per la panchina.

