Va in scena questa sera la partita tra Ajax e Roma: ufficiale l’undici scelto da Fonseca per l’andata dei quarti di finale di Europa League

Arriva finalmente la tanto attesa partita d’andata di Europa League per la Roma. Infatti per i giallorossi questa è una partita fondamentale, soprattutto per quanto la qualificazione in Champions League. La squadra di Fonseca arriva dalla sconfitta di Napoli e dal pareggio contro il Sassuolo incassato nei cinque minuti finali, che mettono in difficoltà i piani per il quarto posto.

In Europa però il rendimento è ben diverso, visto che la Roma ha pareggiato e perso solamente due partite, per poi collezionare tutte vittorie, soprattutto nella fase a eliminazione diretta. Ora però il cammino diventa più difficile, e l’avversario è l’Ajax di Ten Hag, squadra che con il suo gioco e i tanti giovani in rosa continua a sorprendere tutti. Oggi sarà fondamentale intanto cercare di non perdere e segnare il più possibile, per arrivare al ritorno con un risultato favorevole.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per la panchina

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, difesa da rinforzare | Sfida alla Fiorentina

Ajax-Roma, le formazioni ufficiali: Fonseca sceglie Dzeko in attacco

Gara fondamentale per la stagione della Roma quella di questa sera contro l’Ajax. I ‘Lancieri’ sono un avversario molto difficile da affrontare, ma a questo punto della competizione non poteva essere altrimenti. Paulo Fonseca quindi sceglie la migliore formazione a disposizione, scegliendo Dzeko in attacco, con Pellegrini e Pedro alle sue spalle. Bruno Peres e Spinazzola sulle fasce, Veretout e Villar centrali. Difesa invece composta da Mancini, Ibanez e Cristante. In porta il solito Pau Lopez.

AJAX (4-2-3-1): Scherpen; Timber, Martinez, Tagliafico; Rensch, Alvarez, Graavenberch; Antony, Klaassen, Neres; Tadic. Allenatore: Ten Haag. A disposizione: Stekelenburg, Kotarski, Schuurs, Kluiber, Kasanwirjo, Ekkelenkamp, Labyad, Kudus, Taylor, Idrissi, Traoré, Brobbey.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Lo. Pellegrini; Dzeko. Allenatore: Fonseca. A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Calafiori, Villar, Ciervo, Milanese, Borja Mayoral, Perez.