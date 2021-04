Partita che inizia in salita per la Roma contro l’Ajax, che dopo pochi minuti nel primo tempo perde uno degli uomini migliori

Roma che si presenta ad Amsterdam per la partita contro l’Ajax, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, con diverse assenze. La partita fino ad ora sembra essere molto equilibrata, con l’iniziativa lasciata spesso ai ‘Lanceri’, mentre la squadra romanista cerca di pungere in contropiede.

Ma la partita dopo pochi minuti dall’inizio porta a Paulo Fonseca altre brutte notizie. Infatti al minuto 25′ Leonardo Spinazzola dopo un grande scatto si accascia a terra per un problema muscolare. Inizialmente tenta di recuperare ma dopo pochi minuti rimane nuovamente a terra e chiede la sostituzione. Al suo posto entra il giovane Calafiori. Ma la Roma perde quello che al momento era certamente il migliore in campo.

Ajax-Roma, fuori Spinazzola: ennesimo guaio muscolare

La Roma continua a combattere con l’avversario più temibile della stagione, l’infortunio. Infatti i giallorossi in questa stagione, come spesso anche nelle scorse, continuano a perdere uomini per guai muscolari. Quale sia il vero problema ancora non è dato sapersi, se sia la preparazione atletica scarsa di quest’anno o il troppo utilizzo dei calciatori. Fatto sta che Fonseca si è presentato alla Amsterdam Arena con diverse assenze. Fuori infatti Smalling, Mkhitaryan, El Shaarawy, Kumbulla e il lungo degente Zaniolo. Oltre allo squalificato Karsdorp. L’ennesima tegola arriva alla mezz’ora del primo tempo della partita di questa sera contro l’Ajax, con Spinazzola che esce per un problema alla coscia sinistra. Il numero 37 fino ad ora era uno dei migliori in campo, ma è costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto Riccardo Calafiori, che si spera possa riuscire a essere pericoloso e spingere come fatto dal suo compagno.