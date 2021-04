Il general manager della Roma, Tiago Pinto, prima della partita di Europa League contro l’Ajax parla del presente e futuro giallorosso

Cresce l’attesa per la sfida di andata dei quarti di finale di Europa League tra Ajax e Roma. Tra pochi minuti le due squadre si affronteranno in un match fondamentale per entrambe le parti, che puntano ad arrivare fino in fondo nella competizione. Prima della partita ai microfoni di ‘Sky Sport’ parla il general manager Tiago Pinto:

-Il futuro di Fonseca dipende dalla partita di questa sera?

“Ovviamente no, ha già parlato del futuro. Siamo tutti concentrati sul presente. Capisco il vostro lavoro, ci sono tanti allenatori in scadenza e non capisco questa insistenza. Noi siamo uniti per continuare a vincere e ottenere risultati.

-Per la sua filosofia, per aprire un ciclo, serve stabilità?

“Per cambiare mentalità serve vincere. Dobbiamo farlo oggi e domani. Non solo in campo ma anche come mentalità, che ci faccia migliorare sempre. Le vittorie ovviamente aiutano a raggiungere questa mentalità. Sono sicuro che in futuro la avremo