Il nuovo allenatore Roma è il tema caldo del calciomercato giallorosso, ecco le ultime sul testa a testa tra Allegri e Sarri

Se il cuore e la testa di giocatori e allenatori sono concentrati esclusivamente sul campo e sulla sfida di stasera contro l’Ajax, quelli dei dirigenti della Roma sono rivolti anche alla costruzione della rosa del prossimo anno. A partire dalla guida tecnica con Paulo Fonseca che, a meno di colpi di scena, non sarà più l’allenatore giallorosso. In scadenza a giugno, il tecnico portoghese è lontano dall’obiettivo minimo del quarto posto e solo un trionfo in Europa League potrebbe cambiare le carte in tavola. Non a caso, già da settimane a Trigoria è iniziato il casting per il suo successore.

Calciomercato Roma, le ultime su Allegri e Sarri

Nei giorni scorsi sono giunte conferme sugli incontri con Allegri e sulla disponibilità data da quest’ultimo al club giallorosso, ma parallelamente Tiago Pinto ha avuto almeno due o tre incontri per Maurizio Sarri. Anche l’ex Juventus e Napoli ha mostrato interesse nel sedersi sulla panchina giallorossa e, secondo le ultime informazioni, rappresenta la prima opzione per il dirigente portoghese. Questo, ovviamente, non vuol dire che il prossimo allenatore sarà l’ex manager del Chelsea, anche perché la decisione finale spetterà alla famiglia Friedkin.