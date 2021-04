Calciomercato Roma, futuro allenatore | Destino già segnato

Calciomercato Roma, il destino comunque rimane già segnato. Il sogno giallorosso rischia di non materializzarsi. Anzi, si allontana

La vittoria della Juve contro il Napoli non cambia le cose. Pirlo probabilmente alla fine della stagione lascerà la panchina bianconera per fare spazio a Massimiliano Allegri. Che è sicuramente il sogno dei tifosi giallorossi. Ma questo, con ogni probabilità, non si materializzerà. Ne è sicuro Mario Sconcerti, che su calciomercato.com, scrive papale papale che la vittoria “non consentirà a Pirlo su rimanere sulla panchina della Juve”.

Anzi, il giornalista, si domanda per chi ieri ha giocato la squadra: “Se per Pirlo o per Allegri, per salvare il primo o cominciare a mostrarsi per il secondo. Di sicuro, stavolta, ha vinto Pirlo”. Ma rimane comunque il fatto che il destino del bresciano rimane segnato.

Calciomercato Roma, la fine del sogno Allegri?

È la fine del sogno Allegri: probabilmente sì, anche se i giallorossi ci sperano ancora di poter convincere il livornese ad approdare a Trigoria. Sicuramente un posto in Champions League potrebbe agevolare le cose, ma non è vincolante per Allegri, che si muoverà comunque davanti ad un progetto serio che offre delle garanzie tecniche importanti.

In ogni caso Sarri è pronto e avrebbe già dato la sua disponibilità: ma la piazza giallorossa non è convinta dell’arrivo dell’ex Juve e Chelsea. In ogni caso il cerchio ormai si è stretto attorno a questi due nomi. Impossibile arrivate Nagelsmann, difficile la pista Conceicao. Come non riscaldano i cuori nemmeno Gasperini o Juric, che sarebbero entrati nel radar giallorossi. Alla fine il sogno rimarrà tale probabilmente. Perché Pirlo la sua panchina non la dovrebbe salvare in nessun modo (nemmeno vincendo la Coppa Italia) e la Juve dovrebbe riabbracciare Allegri.