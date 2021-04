Ci si avvia ormai alla fase finale dei principali campionati europei e stanno per arrivare anche i primi verdetti. In Bundesliga ad esempio lo Schalke 04 ultimo in classifica e distante tredici punti dalla zona playout avrebbe bisogno di un vero e proprio miracolo per salvarsi. Eppure i calciatori di buon livello non mancano alla squadra.

Ecco perché sta per scatenarsi un vero e proprio saccheggio del club: pochi saranno i calciatori a volere restare nella Serie B tedesca.

