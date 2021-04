Calciomercato Roma, difesa da rinforzare | Sfida alla Fiorentina

Nel prossimo calciomercato la Roma cercherà senz’altro di rendere sempre più forte e competitiva la sua rosa. Le ambizioni non mancano di certo.

Rimane da sciogliere ovviamente il nodo più importante, quello legato alla scelta dell’allenatore. In questo momento le quotazioni di Paulo Fonseca sono in ribasso. Gli ultimi risultati in campionato hanno allontanato la sua squadra dal quarto posto, obiettivo minimo stagionale. Il rinnovo automatico dell’accordo con il portoghese arriverebbe solo in caso della conquista di un piazzamento europeo. Ma ormai da mesi si parla dell’interesse della Roma per altri allenatori, da Allegri a Nagelsmann, da Sarri a Juric.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, obiettivo in attacco: rifiutata l’offerta della concorrenza

LEGGI ANCHE —>Roma, girandola dei portieri: salta lo scambio

Calciomercato Roma, interesse per Erlic dello Spezia

Puntare su giocatori in rampa di lancio e dal costo del cartellino non eccessivo è la missione della dirigenza giallorossa. Che cercherà rinforzi in difesa. Fazio e Juan Jesus sono in uscita e comunque c’è da rinforzare un pacchetto di difensori centrali che anche numericamente ha fatto fatica quest’anno, complici anche i tanti infortuni. E come riporta la Gazzetta dello Sport c’è un giocatore che piace alla Roma e che milita nello Spezia di Vincenzo Italiano. Stiamo parlando di Martin Erlic, classe 1998, difensore alto 1.92. Che ha ancora dei margini di crescita e che dunque potrebbe essere un prospetto molto interessante. Sul calciatore però c’è anche il forte interesse da parte della Fiorentina. E quindi potrebbe profilarsi un braccio di ferro con i viola, che stanno cercando il sostituto di Milenkovic sempre più vicino alla cessione.