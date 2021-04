Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per la panchina

La chiave del prossimo calciomercato della Roma sarà senza ombra di dubbio la scelta dell’allenatore. Rimane Fonseca o ci saranno cambiamenti?

Ancora sembra presto per dirlo, la decisione della dirigenza giallorossa arriverà probabilmente solo alla fine della stagione. Tra i tanti nomi che sono circolati negli ultimi mesi, rimangono forti quelli di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, che potrebbero prendere il posto di Fonseca nel caso in cui il portoghese non sarà confermato alla guida della Roma. Ma sono tante le squadre, italiane e non, che vorrebbero essere guidati da questi due grandi tecnici italiani. E la concorrenza sembra aumentare settimana dopo settimana.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, obiettivo in attacco: rifiutata l’offerta della concorrenza

LEGGI ANCHE —>Roma, girandola dei portieri: salta lo scambio

Calciomercato Roma, sondaggio della Sampdoria per Allegri e Sarri

C’è anche un club di serie A, non tra quelli che possono ambire allo scudetto, che a quanto pare starebbe cercando proprio uno dei due allenatori che sono stati accostati alla Roma, ovvero Allegri e Sarri. Secondo quanto infatti rivelato da “Il Secolo XIX”, la Sampdoria avrebbe cercato di capire la disponibilità dei due allenatori italiani a sedersi sulla panchina dei blucerchiati. Tuttavia, come ha spiegato lo stesso quotidiano, sarebbero poche le possibilità di ingaggiare uno tra Allegri e Sarri, per via dell’ingaggio che pare fuori portata per il club genovese.