Roma, doccia gelata: ancora non è pronto per il rientro

Roma, doccia gelata per il centrocampista. Che ancora non sarebbe pronto per il rientro. Slitta di un mese il ritorno in campo

Una vera e propria doccia gelata. Anche perché si sperava di averlo disponibile per la fine del mese. Ma sembra proprio che non potrà essere così. Le ultime notizie, a quanto riporta Il Tempo, non sarebbero state positive. E questo allunga i tempi di recupero.

Ieri Nicolò Zaniolo è volato in Austria per un consulto con il dottor Fink. Che avrebbe dato una cattiva notizia al giocatore. Uno stop di almeno un altro mese prima di tornare a lavorare con la squadra. E quindi stagione praticamente finita senza mai scendere in campo. Zaniolo sperava di poter tornare invece alla fine del mese di aprile, mettendo minuti nelle gambe con la Primavera. Ma il suo programma fallire.

Roma, Zaniolo vuole l’Europeo

E di conseguenza si allontana anche l’Europeo. Zaniolo voleva in questi due mesi guadagnarsi la convocazione da parte di Roberto Mancini. Ma anche la Roma con ogni probabilità non forzerà i tempi in nessun modo. E se anche fosse pronto per qualche minuto per gli ultimi impegni stagionali, non lo farà giocare. La società giallorossa non ha la minima intenzione di correre un rischio.

E se le notizie austriache dovessero essere confermate, Zaniolo si rivedrà con la squadra solamente nel ritiro estivo. Non prima. Una stagione iniziata malissimo con l’infortunio, e praticamente persa nel recuperare dallo stesso. Ma è inutile andare incontro a qualsiasi problema. Meglio aspettare e partire alla grande l’anno prossimo. Quando all’orizzonte si incomincerà a vedere anche il Mondiale in Qatar.