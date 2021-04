Calciomercato estivo che si avvicina e Roma e che inizia a guardarsi intorno: obiettivo a centrocampo e sfida in Serie A

Cresce l’entusiasmo in casa Roma dopo la partita di ieri sera che è tornata a far felici i tifosi giallorossi. Infatti la squadra capitolina ieri sera è riuscita a vincere all’Amsterdam Arena l’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax, in una partita che per come si era messa sembrava vedere la squadra di Fonseca avviarsi verso una dura sconfitta. Invece il rigore parato da Pau Lopez e i gol di Pellegrini e Ibanez hanno permesso alla Roma di fare un deciso passo avanti verso la semifinale.

Nel frattempo Tiago Pinto e la società sono sempre al lavoro per trovare nuovi talenti per la prossima stagione. Così il mirino viene puntato in Serie A, dove per il rinforzo a centrocampo bisognerà sfidare altri tre club italiani.

Calciomercato Roma, obiettivo Castrovilli: sfida a Juventus, Milan e Atalanta

L’entusiasmo per la vittoria di ieri sera della Roma contro l’Ajax è più che giustificato, ma bisogna tornare subito al lavoro per costruire il futuro della rosa. Tiago Pinto continua a osservare diversi talenti, soprattutto in Serie A, e mette nel mirino un calciatore della Fiorentina che fa gola a molti.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, i giallorossi starebbero osservando con interesse il profilo di Gaetano Castrovilli, centrocampista offensivo della viola. In 25 presenze in Serie A quest’anno il classe 1997 ha collezionato 5 gol e 3 assist, ma a impressionare tutti continua a essere al sua sorprendente tecnica. Sulle sue tracce ovviamente non c’è solo la squadra capitolina, ma ci sono anche Juventus, Milan e Atalanta, pronte a darsi battaglia per il talento italiano. Dunque per la Roma non sarà facile riuscire ad assicurarsi Castrovilli vista la folta e importante concorrenza, ma i giallorossi possono giocare le proprie carte al meglio.